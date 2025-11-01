BIST 10.972
Tanzanya'da Samia Suluhu Hassan cumhurbaşkanı seçildi

Tanzanya'da düzenlenen genel seçimlerde Samia Suluhu Hassan, oyların yüzde 97,66'sını alarak yeniden cumhurbaşkanı oldu.

Seçim Komisyonunun açıkladığı resmi sonuçlara göre, 2021'de kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden dönemin Cumhurbaşkanı John Magufuli'nin yerine göreve gelen Hassan, ilk kez katıldığı genel seçimlerde ülkenin tüm bölgelerinde galip geldi.

Hassan, oyların yüzde 97,66'sını alarak Cumhurbaşkanlığını korudu.

Ülkede 29 Ekim'de yapılan seçimlerde, iktidardaki Devrim Partisinin (CCM) desteklediği mevcut Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan yeniden aday olurken, ana muhalefetteki Demokrasi ve Kalkınma Partisinin (Chadema) lideri Tundu Lissu, vatana ihanet suçlamasıyla cezaevinde bulunduğu için seçimlere katılamadı.

Ülkenin ikinci büyük muhalefet partisi Değişim ve Şeffaflık İttifakından (ACT-Wazalendo) Luhaga Mpina'nın adaylığı ise Seçim Kurulunca reddedilmişti.

Muhalefetten tepkiler

Seçim sonuçlarına itiraz eden muhalefet partileri, sürecin "adil ve şeffaf" yürütülmediğini öne sürmüştü.

ACT-Wazalendo, seçim görevlileri ile güvenlik güçlerinin erken oy kullandığını ve seçimin usulsüzlüklerle gölgelendiğini, Chadema yetkilileri de bazı bölgelerde parti gözlemcilerinin sandık merkezlerine alınmadığını iddia etmişti.

Seçim Komisyonu, muhalefetin iddialarının asılsız olduğunu ve tüm sürecin yasalar çerçevesinde yürütüldüğünü savunmuştu.

İngiltere'den bağımsızlığını 1961'de kazanan Tanzanya'da CCM, 64 yıldır yönetimde bulunuyor.

2015-2021 yıllarında Tanzanya'nın ilk kadın cumhurbaşkanı yardımcısı olarak görev yapan Samia Suluhu Hassan, 2021'de yaşamını yitiren Cumhurbaşkanı John Magufuli'nin yerine göreve gelmişti. Hassan, ülkenin ilk kadın cumhurbaşkanı olmuştu.

