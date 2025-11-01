BIST 10.972
Sındırgı'daki hasar tespit çalışmaları tamamladı! Bakan Kurum açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 27 Ekim'de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından başlatılan hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.

Bakan Kurum, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Sındırgı depreminin ardından tüm yapıları tekrar taradıklarını, 32 bin bağımsız birimde hasar tespiti gerçekleştirildiğini ifade etti.

Sındırgı'da, 607'si konut, 93'ü iş yeri olmak üzere 760 bağımsız bölümün hasarlı olduğunu tespit ettiklerini belirten Kurum, "Vatandaşlarımızın endişesi olmasın.

Hızla çalışmalarımıza başlayacak, yaraları saracağız. İlk depremin bir ay sonrasında temellerini attığımız 531 konutun yapımını da süratle tamamlayacağız." ifadelerini kullandı.

