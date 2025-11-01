BIST 10.972
Ali Babacan ekonominin başına mı geçecek? Cevdet Yılmaz açıkladı

Ali Babacan ekonominin başına mı geçecek? Cevdet Yılmaz açıkladı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Beştepe'de yapılan resepsiyonda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile yaptığı uzun sohbet gündem yarattı. Söz konusu fotoğraf karelerinin ardından Babacan'ın AK Parti ile ittifak kurup ekonominin başına geçebileceği kulislerde konuşulurken, söz konusu iddialar Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a soruldu. Yılmaz'ın yanıtı dikkat çekti.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Beştepe'de yapılan resepsiyonda DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile yapmış olduğu uzun sohbet büyük yankı uyandırdı. Söz konusu fotoğraf kareleri günlerce konuşulurken; Babacan'ın ekonominin başına geçebileceği iddiası dikkat çekti.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI'NA SORULDU

Söz konusu iddialar gündemdeki yerini korurken, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a soruldu.

"BABACAN’IN EKONOMİNİN BAŞINA GEÇECEĞİ SÖYLENTİLERİ DOLAŞIYOR"

Sözcü'de yer alan habere göre; CHP’li Veli Ağbaba, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Cumhur başkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a, “Son dönemde gündemde Babacan’ın ekonominin başına geçeceği söylentileri dolaşıyor, Babacan’ın ekonomiyi kurtaracağını düşünüyor musunuz?” diye sordu.

YILMAZ'DAN DİKKAT ÇEKEN YANIT: "CUMHURBAŞKANIMIZIN TAKDİRİNDE"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise şu yanıtı verdi:

"Cumhurbaşkanımız seçilmiş Cumhurbaşkanı. Anayasa ve yasalarımız gereği kabinesini istediği gibi istediği zaman oluşturma imkanı var. Yeni sistemde de güvenoyu şartı yok biliyorsunuz, artık vatandaş doğrudan güvenoyu veriyor. Dolayısıyla, Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirinde olan hususlar o konular benim dışımda"

