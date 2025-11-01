BIST 10.972
DOLAR 42,06
EURO 48,56
ALTIN 5.412,39
HABER /  EKONOMİ

Merkez Bankası alımı durdurdu! Altın piyasasında sürpriz karar

Merkez Bankası alımı durdurdu! Altın piyasasında sürpriz karar

Merkez Bankası altın alımını durdurma kararı aldı. Diyarbakır Sarraflar ve Kuyumcular Odası (DİKO) Başkanı Mehmet Yüksel, kararı olumlu değerlendirdiklerini, bu gelişmenin piyasada gevşemeye neden olabileceğini belirtti. Yüksel, altın piyasasına ilişkin öngörülerini paylaştı.

Abone ol

Diyarbakır Sarraflar ve Kuyumcular Odası (DİKO) Başkanı Mehmet Yüksel, Merkez Bankasının altın alımını durdurmasına ilişkin, "Dört yıldır kota uygulaması nedeniyle Merkez Bankası altın alımlarını kendi bünyesinde yürüttüğü için piyasada yeterli miktarda altın bulunamıyordu. Bu karar açıkçası beklemediğimiz ama olumlu bulduğumuz bir gelişme" dedi.

PİYASADA GEVŞEME BEKLENİYOR

DİKO Başkanı Yüksel, son dört yıldır uygulanan kota sistemi nedeniyle, Merkez Bankası'nın altın alımları piyasadaki arzı önemli ölçüde kısıtlamış, kuyumculuk sektöründe dönem dönem dengesizlikler yaşanmasına neden olduğunu söyledi. Alınan son kararla birlikte Merkez Bankası'nın altın alımını durdurduğunu hatırlatan Yüksel, "Bu karar, sektörde yeni bir sürecin başlayacağına işaret ediyor. Dört yıldır kota uygulaması nedeniyle Merkez Bankası altın alımlarını kendi bünyesinde yürüttüğü için piyasada yeterli miktarda altın bulunamıyordu. Bu karar açıkçası beklemediğimiz ama olumlu bulduğumuz bir gelişme. Şu anda piyasada bir gevşeme ihtimali oldukça yüksek görünüyor. Bu durum hem üreticiyi hem de kuyumcu esnafını bir nebze rahatlatabilir" dedi.

GRAM ALTIN TAHMİNİ

Yüksel, vatandaşların da bu süreçte temkinli davranmaları gerektiği uyarısında bulunarak, "Altın her zaman güvenli limandır ancak böyle ani kararlar sonrası kısa vadeli dalgalanmalar olabilir. Vatandaşlarımızın panikle hareket etmemesi, alım-satım kararlarını biraz daha dikkatli vermesi doğru olur. Merkez Bankası'nın alımı durdurmasıyla birlikte piyasada uzun süredir sıkıntısı çekilen ham altın arzında artış bekleniyor. Bu durum üretim kapasitesini ve atölye faaliyetlerini doğrudan olumlu etkileyecek.

Son dönemde sınırlı arz nedeniyle yükselen gram altın fiyatlarında kısa vadede bir gevşeme yaşanabileceği öngörülüyor. Bu da piyasadaki alış-satış dengesini yeniden kurabilir. Kararın kalıcı hale gelmesi durumunda, piyasalarda istikrar ve güven ortamı güçlenecek. Diyarbakır gibi üretim ve satış kapasitesi yüksek illerde ticaretin canlanması bekleniyor"

dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Suriye Enformasyon Bakanı Mustafa'dan ABD yaptırımlarının kaldırılmasında Türkiye'nin rolüne övgü
Suriye Enformasyon Bakanı Mustafa'dan ABD yaptırımlarının kaldırılmasında Türkiye'nin rolüne övgü
Gebze'de çöken apartmanın yakınındaki bir bina daha tedbiren boşaltıldı
Gebze'de çöken apartmanın yakınındaki bir bina daha tedbiren boşaltıldı
AKOM paylaştı: İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?
AKOM paylaştı: İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?
TCMB firmaların döviz dönüşüm desteğini uzattı
TCMB firmaların döviz dönüşüm desteğini uzattı
2 yıl önce kaybolan kişiyi arama çalışmalarına yeniden başlandı
2 yıl önce kaybolan kişiyi arama çalışmalarına yeniden başlandı
Trump'tan Beyaz Saray'ın banyosuna altın dokunuş
Trump'tan Beyaz Saray'ın banyosuna altın dokunuş
Samsunspor, Süper Lig'de yarın Konyaspor'a konuk olacak, maç kaçta?
Samsunspor, Süper Lig'de yarın Konyaspor'a konuk olacak, maç kaçta?
Tokat'ta beyin ölümü gerçekleşen kişinin karaciğeri bağışlandı
Tokat'ta beyin ölümü gerçekleşen kişinin karaciğeri bağışlandı
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Dışişleri Bakanlığı bünyesindeki yeni atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı
Dışişleri Bakanlığı bünyesindeki yeni atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı
TESK Genel Başkanı Palandöken'den "Faiz indirimi vatandaşa ve esnafa yansıtılmalı" mesajı:
TESK Genel Başkanı Palandöken'den "Faiz indirimi vatandaşa ve esnafa yansıtılmalı" mesajı:
Nefesler tutuldu! Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi saat kaçta, nerede oynanacak?
Nefesler tutuldu! Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi saat kaçta, nerede oynanacak?