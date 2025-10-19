BIST 10.209
Süper Lig'de güncel puan durumu

Süper Lig'de güncel puan durumu

Kıyasıya rekabetin devam ettiği Trendyol Süper Lig'de güncel puan durumu...

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 Sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. 

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren ekipler kıyasıya mücadele ederken alt sıralarda ise zorlu bir rekabet hakim. 

Bu sezon 18 takımın mücadele ettiği Trendyol Süper Lig'de 34. hafta (son hafta) maçları 17 Mayıs 2026 tarihinde oynanacak.

Lig sona erdiğinde son sırada yer alan 3 takım 1. Lig'e düşecek. Sezonu şampiyon tamamlayan takım gelecek yıl UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılım hakkı elde edecek. Süper Lig'i 2. sırada tamamlayan ekip; UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, 3. olan takım UEFA Avrupa Ligi'nde, 4. olan takım ise UEFA Konferans Ligi'nde ön eleme oynayacak. 

Süper Lig'de oynanan maçların ardından oluşan puan durumu şu şekilde: 



Okan Buruk galibiyetin ardından konuştu: Allah sabır versin
Beyaz Saray sözcüsünden muhabire şok cevap: Zirvenin yerini annen seçti
Amed Sportif Faaliyetler Kulübünde başkanlığa Nahit Eren seçildi
Manisa'da FETÖ operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
Esenyurt'ta silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti
Fatih Tekke: 'Hoşuma giden anlar var'
Hakan Fidan: İki devletli çözümde Türkiye fiili garantörlüğü üstlenmeye hazır
Alparslan Bayraktar: Nadir Toprak Elementleri Tesisine CHP’li belediye engel oldu
İletişim Başkanı Duran'dan Özdemir Bayraktar'ı anma mesajı
Sakaryaspor, Adana Demirspor'u deplasmanda 6-0 mağlup etti
Sergen Yalçın'dan maç sonu yorumu: Kabul edilebilir değil
Galatasaray deplasmanda Başakşehir'i 2-1 mağlup etti
