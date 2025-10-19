Kıyasıya rekabetin devam ettiği Trendyol Süper Lig'de güncel puan durumu...

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 Sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor.

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren ekipler kıyasıya mücadele ederken alt sıralarda ise zorlu bir rekabet hakim.

Bu sezon 18 takımın mücadele ettiği Trendyol Süper Lig'de 34. hafta (son hafta) maçları 17 Mayıs 2026 tarihinde oynanacak.

Lig sona erdiğinde son sırada yer alan 3 takım 1. Lig'e düşecek. Sezonu şampiyon tamamlayan takım gelecek yıl UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılım hakkı elde edecek. Süper Lig'i 2. sırada tamamlayan ekip; UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, 3. olan takım UEFA Avrupa Ligi'nde, 4. olan takım ise UEFA Konferans Ligi'nde ön eleme oynayacak.

Süper Lig'de oynanan maçların ardından oluşan puan durumu şu şekilde: