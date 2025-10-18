Beyaz Saray sözcüsünden muhabire şok cevap: Zirvenin yerini annen seçti

HuffPost muhabirinin, Trump ve Putin arasında Budapeşte’de yapılacak zirvenin yer seçimiyle ilgili sorusuna Beyaz Saray Sözüsü Karoline Leavitt'ten beklenmedik bir yanıt geldi. “Bu kadar sembolik bir yeri kim seçti?” sorusuna Leavitt, “Annen seçti” cevabını verdi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Budapeşte’de yeni bir zirve planladığını duyurmasının ardından, Beyaz Saray’a “Neden Budapeşte?” sorusu yöneltildi.

Ancak verilen yanıtlar beklenmedik şekilde alaycı oldu.

HuffPost’un aktardığına göre, gazetecilerin bu soruyu yöneltme nedeni, 1994 tarihli Budapeşte Mutabakatı’nın sembolik önemiydi.

BEYAZ SARAY'A SORULDU: NEDEN BUDAPEŞTE?

Mutabakatla birlikte Ukrayna, Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından elindeki nükleer silahlardan vazgeçmiş, karşılığında Rusya’dan toprak bütünlüğüne saygı garantisi almıştı.

Ancak Kırım ve Donbas bölgelerinde bu söz fiilen ihlal edilmiş oldu. Bu nedenle HuffPost muhabiri, Beyaz Saray’a “Bu kadar sembolik bir yeri kim seçti?” diye sordu.

"ANNEN SEÇTİ" CEVABI

Ancak Beyaz Saray Basın Sekreteri Karoline Leavitt'ten sorulan soruya karşı verilen cevap son derece şaşırtıcıydı.

Leavitt soruya cevaben, "Annen seçti" ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung da aynı ifadeyi tekrarlayarak "Annen" yanıtını verdi.

Gazeteci, Leavitt’e bu cevabın “komik olup olmadığını” sorduğunda ise sözcü, "Komik olan, kendini gazeteci sanman. Sen solcu bir sahtekarsın, kimse seni ciddiye almıyor. Meslektaşların bile yüzüne söylemiyor ama hepsi böyle düşünüyor. Bana bu taraflı ve saçma soruları sormayı bırak." yanıtını verdi.

"SORUYA VERİLEN CEVAP GAYET UYGUNDU"

HuffPost, bu yanıtların ardından “artık başka soru sormaya cesaret edemediklerini” ve “belki de çocukça bir‘senin annen’ tartışmasına dönüşeceğinden korktuklarını” yazdı.

Olay basında büyük yankı uyandırırken The Independent gazetesi de Beyaz Saray'a "annen" ifadesinin uygun bir cevap olup olmadığını sordu. Sözcü Taylor Rogers "son derece uygun" olduğunu söyledi.

Rogers, "Bu cevabı alan kişi gerçek bir muhabir değil, Demokrat bir aktivist. Sonuç olarak, aldıkları yanıt son derece uygundu. Beyaz Saray basın ekibi her gün gerçek muhabirlerden gelen yüzlerce ciddi talebe yanıt veriyor; partizanca saldırılarla kaybedecek vaktimiz yok!" dedi.