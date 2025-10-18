BIST 10.209
Manisa'da FETÖ operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Manisa'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Şehzadeler, Yunusemre, Akhisar ve Kırkağaç ilçelerinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince dün düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye sevk edildi.

Savcılık ifadelerinin ardından hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tutuklanan kişilerin meslekten ihraç edilen komiser ile kentte bir fabrikada çalışan iki mühendis olduğu öğrenildi.

