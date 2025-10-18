Esenyurt'ta silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti

Esenyurt'ta bir araçtan yapılan silahlı saldırı sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Abone ol

İncirtepe Mahallesi'ndeki bir sokağa araçla gelen şüpheli ya da şüpheliler, orada bulunan D.E. (19), T.Ö. (19), U.G. (21) ve E.Ö'ye (19) ateş ederek kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Saldırıda yaralanan 4 kişi, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Durumu ağır olan D.E. hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.