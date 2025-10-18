Hakan Fidan: İki devletli çözümde Türkiye fiili garantörlüğü üstlenmeye hazır

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Şarm El Şeyh mutabakatını bölge için dönüm noktası olarak nitelendirip, Gazze’de kalıcı barış için iki devletli çözüme vurgu yaparak, çözüm sağlanmazsa yeni çatışmaların kaçınılmaz olacağını söyledi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, gündeme dair açıklamalarında, Şarm El Şeyh’te atılan imzaların hem Gazze hem bölge açısından tarihi önem taşıdığını söyledi.

Bakan Fidan, İki devletli bir çözümün uygulanması halinde Türkiye'nin fiili garantör olma sorumluluğunu almaya hazır olduğunu ifade etti.

Bakan Fidan, Gazze'deki anlaşmaya dair açıklamasında "Her şey bitmiş değil, her şey yeni başlıyor. Burada devam eden soykırımın durması, 2 milyon insanın karşı karşıya kaldığı çaresizliğin bir an önce son bulması, vatanlarından edilmelerinin önlenmesi, Filistin halkının tekrardan 2. Bir sürgün yaşamasının önüne geçilmesi bizim stratejik önceliklerimizdendi." dedi.

"TÜRKİYE FİİLİ GARANTÖRLÜK İÇİN HAZIR"

Türkiye'nin arabulucu rolüne işaret eden Bakan Fidan "Garantörlükle ilgili netleştirme yapmam gerekiyor. Bizim şu ana kadar oynadığımız rol, arabulucu rolü. Savaşın durdurulması için. Biz Filistin davasına olan desteğimiz, inancımız dolayısıyla onlar üzerindeki samimiyetimizi bu meselenin çözümü için kullandık. Önce ABD ile Müslüman ülkelerin anlaşması ve iki tarafın da samimi olduğu tarafa mevzuyu anlatması ve olabildiği kadar bir arada buluşturması gerekiyordu. Bizim oynadığımız rol arabulucu rolü." dedi.

"GÖREV GÜCÜ, BARIŞ KONSEYİ VE İSRİKRAR GÜCÜ"

Garantörlüğe ilişkin açıklamasına devam eden Bakan Fidan şunları söyledi:

Şu anda yapısallandırılmış, üzerinde karar kılınmış, görev tanımı, angajman tanımı belirlenmiş bir durum yok. Trump’ın barış planında 3 tane kurumsal mekanizmanın kavramı var. Görev gücü, Barış Konseyi ve İstikrar gücü. Bunların görev tanımları ve kompozisyonları konusunda erken tartışmalar sürüyor. Biz şunu söylüyoruz garantörlükle ilgili, Cumhurbaşkanımızın bizlere verdiği yetki alanı şu:

Eğer Filistinlilerin de kabul edeceği bir anlaşma çıkarsa bizim üzerimize düşen görev neyse biz yapmaya hazırız. 2 Devletli çözüm hayata geçerse, biz fiili garantör olma sorumluluğunu almaya hazırız. Bunun altına her devlet giremez. Yeter ki 1967 sınırlarına dayalı bir devlet Filistinlilere verilsin.