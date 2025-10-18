Alparslan Bayraktar: Nadir Toprak Elementleri Tesisine CHP’li belediye engel oldu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Eskişehir Beylikova’da kurulması planlanan Nadir Toprak Elementleri Tesisi’nin, CHP’li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan dava nedeniyle engellendiğini söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada, Beylikova’da kurulması planlanan Nadir Toprak Elementleri Tesisi’ne ilişkin açıklamada bulundu.

Bayraktar, yerli ve milli teknolojilerle Türkiye’nin geleceğini şekillendirecek bir proje hedeflediklerini belirterek, “Ama ilk engel yine CHP’li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nden geldi. ÇED olumlu raporuna rağmen, bilimsellikten uzak iddialarla yürütmeyi durdurma davası açtılar.” ifadelerini kullandı.

"BU NASIL BİR İKİ YÜZLÜLÜK!"

CHP yönetimine tepki gösteren Bayraktar, “Bugün çıkıp ‘Neden maden işletmiyorsunuz?’ diye soruyorlar. Bu nasıl bir iki yüzlülük!” sözleriyle eleştirdi.

Bakan Bayraktar, tüm engelleme girişimlerine rağmen enerji alanında kararlılıkla çalıştıklarını vurgulayarak, “Gabar’da petrol, Karadeniz’de doğal gaz, Beylikova’da dünyanın en değerli madenlerini çıkarıyoruz.” dedi.

"HİÇBİR ASILSIZ İDDİA BU SÜRECİ DURDURAMAYACAK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye’nin milli kaynaklarını kendi insan gücü ve teknolojisiyle değerlendirmeye devam edeceğini belirten Bayraktar, “Hiçbir asılsız iddia, hiçbir siyasi engelleme girişimi bu süreci durduramayacaktır.” dedi.