BIST 10.209
DOLAR 41,90
EURO 48,90
ALTIN 5.727,34
HABER /  SPOR  /  GALATASARAY

Okan Buruk galibiyetin ardından konuştu: Allah sabır versin

Okan Buruk galibiyetin ardından konuştu: Allah sabır versin

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 2-1 kazandıkları Başakşehir maçının ardından açıklamalar yaptı.

Abone ol

Trendyol Süper Lig'in 9. hafta mücadelesinde Başakşehir sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı sarı-kırmızılılar 2-1 kazandı. 

Maçın ardından yayıncı kuruluş BeIN Sports'a konuşan Okan Buruk şu ifadeleri kullandı:

“İlk yarı rakip topun arkasına geçti. Başta çok üretemedik. Yumuşak bir zemin vardı, oyuncular çok kaydı. İkinci yarı rakibimiizn ofansif anlamda değişikliği oldu. Çok sarı kart gördük. Bu arada bizimle dinlenen oyuncularla başladık. 70. dakikadan sonra değişiklik yaptık. Net kaçırdığımız pozisyonlar oldu, 3'ü bulup bitirebilirdik. Göksel Başkan'ı tebrik etmek lazım çok iyi kadro kurmuşlar. Çok başarılı olacaklarını düşünüyorum. Nuri Şahin'in de başarılı olacağına inanıyorum. Eksiklerimiz vardı ama bu hafta için çok fazla değişiklik vardı. Buna rağmen iyi bir iş çıkardık.”

LEROY SANE VE HAKEM YORUMU

"Ondan beklentimiz çok yüksek. Bu hazırlık dönemini çok iyi geçirdi. Antrenman performansı ile bugünkü performansı birebir eşleşti. Tatilden iyi döndü, iyi çalıştı. Sara da genel olarak iyi oynadı. Kaan sakatlıktan çıkmıştı. İyi işler yaptı. Oyuncularımın performansından memnunum. Bir sonraki maç için hem moral oldu hem birçok oyuncumuz dinlendi. Bazı oyuncularımızı değiştiremedik, dinlendiremedik. Atilla Karaoğlan sağ olsun herkesi zorladığı bir maç oldu. Allah hepimize sabır versin.”

ÖNCEKİ HABERLER
Beyaz Saray sözcüsünden muhabire şok cevap: Zirvenin yerini annen seçti
Beyaz Saray sözcüsünden muhabire şok cevap: Zirvenin yerini annen seçti
Amed Sportif Faaliyetler Kulübünde başkanlığa Nahit Eren seçildi
Amed Sportif Faaliyetler Kulübünde başkanlığa Nahit Eren seçildi
Manisa'da FETÖ operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
Manisa'da FETÖ operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
Esenyurt'ta silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti
Esenyurt'ta silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti
Fatih Tekke: 'Hoşuma giden anlar var'
Fatih Tekke: 'Hoşuma giden anlar var'
Hakan Fidan: İki devletli çözümde Türkiye fiili garantörlüğü üstlenmeye hazır
Hakan Fidan: İki devletli çözümde Türkiye fiili garantörlüğü üstlenmeye hazır
Alparslan Bayraktar: Nadir Toprak Elementleri Tesisine CHP’li belediye engel oldu
Alparslan Bayraktar: Nadir Toprak Elementleri Tesisine CHP’li belediye engel oldu
İletişim Başkanı Duran'dan Özdemir Bayraktar'ı anma mesajı
İletişim Başkanı Duran'dan Özdemir Bayraktar'ı anma mesajı
Sakaryaspor, Adana Demirspor'u deplasmanda 6-0 mağlup etti
Sakaryaspor, Adana Demirspor'u deplasmanda 6-0 mağlup etti
Sergen Yalçın'dan maç sonu yorumu: Kabul edilebilir değil
Sergen Yalçın'dan maç sonu yorumu: Kabul edilebilir değil
Galatasaray deplasmanda Başakşehir'i 2-1 mağlup etti
Galatasaray deplasmanda Başakşehir'i 2-1 mağlup etti
Muş'ta Türk bayrağına yönelik saygısız paylaşımı beğenen kişi gözaltına alındı
Muş'ta Türk bayrağına yönelik saygısız paylaşımı beğenen kişi gözaltına alındı