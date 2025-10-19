Okan Buruk galibiyetin ardından konuştu: Allah sabır versin

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 2-1 kazandıkları Başakşehir maçının ardından açıklamalar yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 9. hafta mücadelesinde Başakşehir sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı sarı-kırmızılılar 2-1 kazandı.

Maçın ardından yayıncı kuruluş BeIN Sports'a konuşan Okan Buruk şu ifadeleri kullandı:

“İlk yarı rakip topun arkasına geçti. Başta çok üretemedik. Yumuşak bir zemin vardı, oyuncular çok kaydı. İkinci yarı rakibimiizn ofansif anlamda değişikliği oldu. Çok sarı kart gördük. Bu arada bizimle dinlenen oyuncularla başladık. 70. dakikadan sonra değişiklik yaptık. Net kaçırdığımız pozisyonlar oldu, 3'ü bulup bitirebilirdik. Göksel Başkan'ı tebrik etmek lazım çok iyi kadro kurmuşlar. Çok başarılı olacaklarını düşünüyorum. Nuri Şahin'in de başarılı olacağına inanıyorum. Eksiklerimiz vardı ama bu hafta için çok fazla değişiklik vardı. Buna rağmen iyi bir iş çıkardık.”

LEROY SANE VE HAKEM YORUMU

"Ondan beklentimiz çok yüksek. Bu hazırlık dönemini çok iyi geçirdi. Antrenman performansı ile bugünkü performansı birebir eşleşti. Tatilden iyi döndü, iyi çalıştı. Sara da genel olarak iyi oynadı. Kaan sakatlıktan çıkmıştı. İyi işler yaptı. Oyuncularımın performansından memnunum. Bir sonraki maç için hem moral oldu hem birçok oyuncumuz dinlendi. Bazı oyuncularımızı değiştiremedik, dinlendiremedik. Atilla Karaoğlan sağ olsun herkesi zorladığı bir maç oldu. Allah hepimize sabır versin.”