SUNGUR, BURÇ üzerinden ilk atışta hedefi böyle vurdu

ROKETSAN'ın geliştirdiği SUNGUR Hava Savunma Füzesi, BURÇ Mobil Hava Savunma Sistemi üzerinden gerçekleştirilen ilk atışta hareketli hava hedefini başarıyla imha etti.

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ROKETSAN, katmanlı hava savunma sistemine yeni bir atış kabiliyeti kazandırdı.

Bu kapsamda, yüksek hareket kabiliyetine sahip mobil hava savunma çözümü BURÇ üzerinden SUNGUR füzesiyle ilk kez atış gerçekleştirildi.

Testte SUNGUR, hareketli hava hedefini başarıyla vurarak sistemin yeni kabiliyetini doğruladı.

BURÇ Mobil Hava Savunma (MHSS) Sistemi, üstün ateş gücünü (SUNGUR füzesi ve 20/30 mm top), aktif ve pasif sensörleri ile mevcut ve gelecekteki tüm muharebe sahası hava tehditlerine karşı angaje olmak için gereken dinamikleri bir araya getirerek, maliyet etkin optimize çözüm üretebilen yeni nesil hava savunma sistemi olarak öne çıkıyor.

Muharebe sahasında ve geri bölgede bulunan hareketli/sabit birlik ve tesislerin kısa menzilli hava savunmasında kullanılacak omuzdan atılan hava savunma füze sistemi olan SUNGUR'un 8 kilometre üstü menzili bulunuyor. SUNGUR Hava Savunma Füze Sistemi, ayrıca, farklı platform entegrasyonlarına uyumlu şekilde tasarlandı.

roketsan sungur
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