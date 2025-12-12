BIST 11.256
DOLAR 42,69
EURO 50,10
ALTIN 5.955,62
BİLİM - TEKNOLOJİ

TAYFUN Füzesi'nden başarılı yeni test atışı

Seri üretim ve teslimat faaliyetleri devam eden TAYFUN Füze ve Silah Sistemi son atışında da hedefini tam isabetle vurdu.

Türkiye'nin en uzun menzilli ve milli imkanlarla üretilen balistik füzesi ünvanını taşıyan TAYFUN'un çeşitli varyantları üzerinde test faaliyetleri sürüyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, son teste ilişkin yaptığı açıklamada, gökyüzünün bir kez daha milletin iradesine tanıklık ettiğini belirtti. Görgün, şu değerlendirmede bulundu:

"TAYFUN Füzemiz, gerçekleştirilen başarılı test atışıyla güvenliğimizin ufkunu genişleten, caydırıcılığımızı pekiştiren yeni bir eşiği daha aşmıştır.

Bu süreçte, envanterimize yeni sistemler kazandırmaya devam ediyor, caydırıcılığımızı çok katmanlı ve yerli-milli çözümlerle güçlendiriyoruz.

Bu başarı, yalnızca bir füzenin hedefini vurması değil, mühendisliğimizin emeği, gençlerimizin zekası ve milletimizin sarsılmaz kararlılığıyla örülen uzun bir yolculuğun gururla tescillenmesidir.

Her yükseliş, bu aziz vatanın semalarına çizilmiş bir öz güven hattıdır.
Her isabet, Türkiye'nin kendi gök kubbesini kendi eliyle koruma iradesinin gür bir sesidir.

Bu kritik başarıda emeği bulunan Roketsan ailemize, mühendisinden teknisyenine tüm çalışma arkadaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum.

Ortaya konulan bu yüksek kabiliyet, Türkiye'nin geleceğini koruma kararlılığının somut bir göstergesidir.

Türkiye, attığı her adımla geleceğe daha emin, daha güçlü ve daha kararlı yürümeye devam ediyor."

- "TAYFUN göreve hazır"

Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci de teste ilişkin, "TAYFUN göreve hazır. Seri üretim ve teslimat faaliyetlerine hızla devam ettiğimiz TAYFUN Füze ve Silah Sistemi'miz son atışında da hedefini tam isabetle vurdu. Bu başarıda katkısı olan tüm çalışma arkadaşlarımı gönülden kutluyorum." ifadesini kullandı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Tanju Özcan umreye gitti! Nevzat Çiçek X üzerinden paylaştı...
Tanju Özcan umreye gitti! Nevzat Çiçek X üzerinden paylaştı...
CNN Türk’te Sinan Burhan ve İsmail Dükel arasında gergin anlar: Hani nerede bedava traktör?
CNN Türk’te Sinan Burhan ve İsmail Dükel arasında gergin anlar: Hani nerede bedava traktör?
Mardin'de katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var...
Mardin'de katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var...
Bakan Yaşar Güler’den Suriye ve PKK için kararlı mesajlar
Bakan Yaşar Güler’den Suriye ve PKK için kararlı mesajlar
Levent Gültekin’den Ersoy hakkında yapılan yorumlara tepki
Levent Gültekin’den Ersoy hakkında yapılan yorumlara tepki
Çöp kamyonu çarpmıştı! Talihsiz kadın hayatını kaybetti
Çöp kamyonu çarpmıştı! Talihsiz kadın hayatını kaybetti
Erzurum'da tırın çarptığı hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
Erzurum'da tırın çarptığı hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
Şanlıurfa’dan gelen haber olay! Ahıra kaçak elektrik trafosu kurmuşlar ve...
Şanlıurfa’dan gelen haber olay! Ahıra kaçak elektrik trafosu kurmuşlar ve...
Oyunu MHP'ye vereceğini açıklayan Nihat Doğan Bahçeli için hazırladığı çalışmayı duyurdu
Oyunu MHP'ye vereceğini açıklayan Nihat Doğan Bahçeli için hazırladığı çalışmayı duyurdu
Adliye koridorunda gerginlik! Ufuk Tetik, görüntü alan gazeteciye vurdu
Adliye koridorunda gerginlik! Ufuk Tetik, görüntü alan gazeteciye vurdu
Enver Aysever'den skandal sözler: Sağcı olduğunuz zaman ahlaksız olursunuz
Enver Aysever'den skandal sözler: Sağcı olduğunuz zaman ahlaksız olursunuz
Güllü'nün kızı Tuğyan'ın kaçma anı videosu! Bavulla çıkıyor yanındaki de...
Güllü'nün kızı Tuğyan'ın kaçma anı videosu! Bavulla çıkıyor yanındaki de...