BİLİM - TEKNOLOJİ

Bayraktar AKINCI milli mühimmatlar ile hedefi tam isabet böyle vurdu

TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsünün (SAGE) geliştirdiği milli mühimmatlar, milli platform Bayraktar AKINCI'dan yapılan test atışlarında hedefi tam isabetle yok etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesaplarından Baykar firmasının test atışlarına ilişkin görüntüleri paylaştı.

Paylaşımında, "Türkiye, SİHA ve mühimmat çeşitliliğinde dünya lideri." ifadesini kullanan Kacır, şunları kaydetti:

"Milli mühimmat, milli platform. TÜBİTAK SAGE’nin geliştirdiği BOZOK ve KAYI30 SİHA mühimmatlarımız, Bayraktar AKINCI’dan gerçekleştirilen test atışlarında hedefi tam isabetle imha etti."

