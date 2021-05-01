İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, toplumsal olaylarda Emniyet Genel Müdürlüğü'nün polislerin görüntülerinin alınmasını yasaklayan genelgesiyle ilgili açıklama yaptı. Soylu çok tartışılan genelgenin Anayasaya aykırı olmadığını söyledi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eylemler sırasında polislerin görüntülerini ya da seslerini kaydeden kişilerin engellenmesi ve haklarında adli işlem yapılmasına ilişkin genelge hakkında CNN Türk canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın imzasıyla yayımlanan genelgenin Anayasa'ya aykırı olmadığını belirtti.

Genelge tartışma yarattı

Kamuoyunda çok tartışılan genelgede, görevli polislerin ve sivillerin ses ve görüntü kayıtlarının sosyal medyada paylaşılmasının, "özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği" belirtilirken, ses ve görüntü almanın da görevi yapmayı engellediği ifade edildi.

Genelgede, "Personelimizin görevini ifa ederken bu tür ses ve görüntü alınmasına tevessül edecek danışlara fırsat vermemeleri, eylemin veya durumun niteliğine göre kayıt yapan kişileri engellemeleri, kanuni şartlar oluştuğunda adli işlem yapmaları gerektiği hususlarında tüm personelimizin bilgilendirilmesi" ifadelerine yer verildi.