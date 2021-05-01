BIST 1.398
DOLAR 8,28
EURO 9,97
ALTIN 470,75
HABER /  POLİTİKA
ADV Ramazan bereketini paylaşan tüm kalplere hilal olsun Türkiye
ADV Kazancımız Allah için verdiğimizdir

Süleyman Soylu: Emniyet genelgesi Anayasa'ya aykırı değil

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, toplumsal olaylarda Emniyet Genel Müdürlüğü'nün polislerin görüntülerinin alınmasını yasaklayan genelgesiyle ilgili açıklama yaptı. Soylu çok tartışılan genelgenin Anayasaya aykırı olmadığını söyledi.

Abone ol

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eylemler sırasında polislerin görüntülerini ya da seslerini kaydeden kişilerin engellenmesi ve haklarında adli işlem yapılmasına ilişkin genelge hakkında CNN Türk canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın imzasıyla yayımlanan genelgenin Anayasa'ya aykırı olmadığını belirtti.

Genelge tartışma yarattı
Kamuoyunda çok tartışılan genelgede, görevli polislerin ve sivillerin ses ve görüntü kayıtlarının sosyal medyada paylaşılmasının, "özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği" belirtilirken, ses ve görüntü almanın da görevi yapmayı engellediği ifade edildi.

Genelgede, "Personelimizin görevini ifa ederken bu tür ses ve görüntü alınmasına tevessül edecek danışlara fırsat vermemeleri, eylemin veya durumun niteliğine göre kayıt yapan kişileri engellemeleri, kanuni şartlar oluştuğunda adli işlem yapmaları gerektiği hususlarında tüm personelimizin bilgilendirilmesi" ifadelerine yer verildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Sergen Yalçın: Skor çok fantastik oldu
Anneler Günü için süper fırsatlar!
İsrail'i kızdıracak açıklama İran'dan geldi
Adana Otogarı'nda yangın korkuttu
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Kıbrıs paylaşımı
Hilal Kaplan bir kez daha Davutoğlu'na hodri meydan dedi!
Başkan Erdoğan: Sömürüye fırsat vermeyeceğiz
Bakan Süleyman Soylu'dan, Samsunspor Başkanı Yıldırım hakkında suç duyurusu
Üsküdar'da namaz kılmak isteyen kadının camiye alınmadığı iddiası! Kendisi açıklık getirdi
Van'da hastane başhekiminden büyük kahramanlık! Cinayet teşebbüsünü durdurdu
Yorumlar 14 yorum