GÜNCEL

Sulama kanalına düşen işçinin cansız bedenine ulaşıldı

Tokat’ta bir inşaatın çevre düzenlemesi işinde çalışırken dengesini kaybederek sulama kanalına düşen işçinin cansız bedeni 3.5 kilometre uzaklıkta bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Dedeli Mahallesi TOKİ inşaatlarında atık su borusu işinde çalışan evli bir çocuk babası Bingöl doğumlu Hasan Saksı (40) dikey alanda çalışırken ayağı kayması sonucu sulama kanalına düştü. Suya kapılan işçiyi kurtarmak için bir yakını suya atlarken, diğerleri de kurtarmak için seferber oldu. Kapaklar kapatılarak su kesilen kanalda AFAD dalgıçları tarafından yapılan aramada işçinin cansız bedeni 3.5 kilometre uzaklıkta bulundu. İşçinin cansız bedeni AFAD dalgıçları tarafından ekiplerin yardımı ile bulunduğu yerden çıkarıldı. İşçinin bir yakını ve çalışma arkadaşları gözyaşlarına boğuldu. İşçinin cansız bedeni ceset torbasına konularak ambulansla Tokat Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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