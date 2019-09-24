Köydeki sünnet düğününde twerk! Eteğini kaldırıp 'popo sallama' dansı olay

Sünnet düğününde yaşananlar olay yarattı. Sosyal medyada hızla yayılan ve genç bir kadının twerk yaparken eteğini kaldırıp iç çamaşırıyla dans etmesi şok etti. Türkiye'de çekildiği ve köy ya da mahalle arasında yapıldığı anlaşılan görüntülerde, sünnet düğününde bir kadın 'twerk' ismi verilen dansı yapıyor.





Sünnet çocuğuyla birlikte piste gelen kadın onlarca insanın şaşkın bakışları arasında dans ediyor.