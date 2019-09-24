GÜNCEL

Köydeki sünnet düğününde twerk! Eteğini kaldırıp 'popo sallama' dansı olay

Köy veya mahalle arasında yapıldığı anlaşılan sünnet düğünü sosyal medyaya damga vurdu. Sünnet olan çocuğun ve onlarca insanın şaşkın bakışları arasında twerk dansı yapan kadını görenlerin ağzı açık kaldı.

Sünnet düğününde yaşananlar olay yarattı. Sosyal medyada hızla yayılan ve genç bir kadının twerk yaparken eteğini kaldırıp iç çamaşırıyla dans etmesi şok etti. Türkiye'de çekildiği ve köy ya da mahalle arasında yapıldığı anlaşılan görüntülerde, sünnet düğününde bir kadın 'twerk' ismi verilen dansı yapıyor.

Sünnet çocuğuyla birlikte piste gelen kadın onlarca insanın şaşkın bakışları arasında dans ediyor.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Hakkari'de hava destekli operasyonda 7 terörist etkisiz hale getirildi
Herkesin yüreğini ağzına getiren İstanbul depremi öncü deprem olabilir
İmamoğlu'na bağış yaptığı için işinden kovulmuştu! İBB personeli işine geri döndü
Yolcu operasyonunu İstanbul Havalimanı’na devretmişti! Atatürk Havalimanı yıkılıyor
Rusya'ya seyahatte e-vize dönemi! 1 Ekim'de başlıyor
İstanbul depremi 4.6 büyüklüğünde oldu! 1 saat içinde 10 deprem daha
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman istifa etti
Engelli kadın bıçaklanarak öldürüldü
Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yıldızı Melike İpek Yalova bakın kiminle evlendi
İstanbul'da deprem! Birçok ilçede hissedildi
Kendini diri diri mezara gömdüren hoca : Çabuk beni çıkarın
15 ameliyat geçirdi dudakları öyle bir hale geldi ki evlilik teklifi yağıyor
"Rodi"yi ikinci kez çaldılar
Ünlü manken Emily Ratajkowski'den iç çamaşırlı paylaşım!