Beşiktaş Başkanı Fikret Orman istifa etti

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Medipol Başakşehir maçı sonrası düzenlediği basın toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Orman yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

Beşiktaş'a başkan olduğum süreç içerisinde kimsenin kaldıraç noktası olmadım. Tribünlerle bir yere gelmedim. Ben her şeyden önce Beşiktaş'ın moralini toparladığımızı düşünüyorum ve marka değerine inanılmaz derecede yatırımlar yaptık.