Beşiktaş Başkanı Fikret Orman istifa etti
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlı kulüpteki görevini tamamlamayı düşündüğünü söyledi. "Beşiktaş'ta kan değişikliğine ihtiyaç var" diyen Orman, yarın olağanüstü toplanacaklarını belirtti.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Medipol Başakşehir maçı sonrası düzenlediği basın toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Orman yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;
Beşiktaş'a başkan olduğum süreç içerisinde kimsenin kaldıraç noktası olmadım. Tribünlerle bir yere gelmedim. Ben her şeyden önce Beşiktaş'ın moralini toparladığımızı düşünüyorum ve marka değerine inanılmaz derecede yatırımlar yaptık.