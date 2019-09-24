SPOR

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman istifa etti

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlı kulüpteki görevini tamamlamayı düşündüğünü söyledi. "Beşiktaş'ta kan değişikliğine ihtiyaç var" diyen Orman, yarın olağanüstü toplanacaklarını belirtti.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Medipol Başakşehir maçı sonrası düzenlediği basın toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Orman yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

Beşiktaş'a başkan olduğum süreç içerisinde kimsenin kaldıraç noktası olmadım. Tribünlerle bir yere gelmedim. Ben her şeyden önce Beşiktaş'ın moralini toparladığımızı düşünüyorum ve marka değerine inanılmaz derecede yatırımlar yaptık.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Hakkari'de hava destekli operasyonda 7 terörist etkisiz hale getirildi
Herkesin yüreğini ağzına getiren İstanbul depremi öncü deprem olabilir
İmamoğlu'na bağış yaptığı için işinden kovulmuştu! İBB personeli işine geri döndü
Yolcu operasyonunu İstanbul Havalimanı’na devretmişti! Atatürk Havalimanı yıkılıyor
Rusya'ya seyahatte e-vize dönemi! 1 Ekim'de başlıyor
İstanbul depremi 4.6 büyüklüğünde oldu! 1 saat içinde 10 deprem daha
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Engelli kadın bıçaklanarak öldürüldü
İstanbul'da deprem! Birçok ilçede hissedildi
Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yıldızı Melike İpek Yalova bakın kiminle evlendi
Kendini diri diri mezara gömdüren hoca : Çabuk beni çıkarın
"Rodi"yi ikinci kez çaldılar
15 ameliyat geçirdi dudakları öyle bir hale geldi ki evlilik teklifi yağıyor
Reyting rekortmeni Çukur dizisi, hayatını kaybeden Neslican Tay'ı unutmadı
Ünlü manken Emily Ratajkowski'den iç çamaşırlı paylaşım!