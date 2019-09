BM İklim zirvesine damga vuran kız! Donald Trump dalga geçmeye kalktı

77 ülkenin 2050 yılına kadar sera gazı emisyonunu sıfırlamayı taahhüt ettiği Birleşmiş Milletler (BM) İklim Eylemi Zirvesi’ne 16 yaşındaki İsveçli iklim aktivisiti Greta Thunberg’in konuşması damgasını vurdu. Zirveye katılan 60 ülkenin liderlerine seslenen Thunberg, “Boş sözlerinizle benim hayallerimi, çocukluğumu çaldınız” dedi.

Buna nasıl cüret edersiniz

Dünya liderlerine zehir zemberek sözler söyleyen Thunberg, “Bu olanların hepsi yanlış. Şu anda burada olmamalıydım. Okyanusunda diğer tarafında okulda olmalıydım. Şimdi hepiniz ümitle gençlere geliyorsunuz. Buna nasıl cüret edersiniz?” ifadelerini kullandı.

Siz isteseniz de istemeseniz de...

İklim değişikliği konusunda liderleri yeterince çaba göstermemekle suçlayan Thunberg, bunun böyle devam etmeyeceği mesajını verdi ve "Dünya uyanıyor ve değişim olacak, siz isteseniz de istemeseniz de" dedi. Thunberg, liderlere derhal harekete geçme çağrısında bulundu.

ABD başkanı Donald Trump'ın alaycı sözleri

ABD Başkanı Donald Trump, İklim Zirvesi'nde öfkeli ve duygusal bir konuşma yapan 16 yaşındaki İsveçli Greta Thunberg için 'çok neşeli genç bir kıza benziyor' diye twit attı. Sosyal medyada ABD Başkanı'nın bu sözlerinin alaycı ifadeler olduğu yorumları yapıldı ve "ABD Başkanı 16 yaşındaki asperger sendromu olan bir kızla dalga geçiyor" dendi.

She seems like a very happy young girl looking forward to a bright and wonderful future. So nice to see! https://t.co/1tQG6QcVKO