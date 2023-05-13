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Suikast ihbarları sonrası Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu çelik yelek giydi! 'Ciddi bir istihbarat var'

Suikast ihbarları sonrası Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu çelik yelek giydi! 'Ciddi bir istihbarat var'

14 Mayıs seçimlerine sayılı saatler kala Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu son mitinglere çelik yelek giyerek çıktı. Suikast iddiaları sonrası Kılıçdaroğlu konuşma yaparken özel tim sahnede elleri tetikte bekledi. CHP'den emniyete şok suçlamalar geldi.

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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün düzenlenen Samsun ve Ankara mitinginde çelik yelek giydi, sahnede uzun namlulu otomatik silah taşıyan polisler tarafından korundu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da mitinge beyaz gömleğinin altına giydiği çelik yelekle çıktı. 

'Ciddi bir istihbarat nedeniyle...'

Kılıçdaroğlu'nun güvenliğini sağlayan ekip, 'ciddi bir istihbarat' nedeniyle çelik yelek önlemini devreye soktu ve koruma sayısı artırıldı. Daha önce bu yönde talepleri geri çeviren Kılıçdaroğlu'nun bu kez yeleği giydiği belirtildi. Kılıçdaroğlu, Samsun mitinginin ardından Ankara'daki mitingde de çelik yelek giyerek çıktı.

Ekrem İmamoğlu da çelik yelekli

İBB Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu'nun da çelik yelek giydiği görüldü. İmamoğlu'nun ceketini çıkarması sonrası beyaz gömleğinin içindeki çelik yelek çok net ortaya çıktı. 

CHP'den şok suçlama...

Kılıçdaroğlu’nun Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak, Emniyet’in Kılıçdaroğlu’na tek bir eskort araç verdiğini belirterek “Polis eskortlar, trafik nerede sıkışıksa bizi oraya soktular. Yanlış güzergâh nedeniyle bir buçuk saat gecikmeyle ulaşıldı. Polis, partinin değil devletin polisi olmalıdır” tepkisini gösterdi. 

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