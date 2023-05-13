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Acı haber geldi! Pençe-Kilit bölgesinde bir askerimiz şehit oldu! Ailesi yıkıldı...

Acı haber geldi! Pençe-Kilit bölgesinde bir askerimiz şehit oldu! Ailesi yıkıldı...

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan Muhammet Küçük'ün ailesine acı haber verildi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Muhammet Küçük’ü şehit eden 2 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde PKK’lı teröristlerin taciz atışı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Muhammet Küçük’ün Hatay’ın Hassa ilçesindeki ailesine acı haber ulaştı.

Gürpınar Mahallesi’nde yaşayan baba Yakup ile anne Zöhre Küçük’e şehadet haberini Kaymakam Osman Acar ve askeri yetkililer, sağlık görevlileri eşliğinde verdi.

Ailenin evine Türk bayrağı asıldı, evin önüne taziye çadırı kuruldu. Şehit Küçük’ün cenazesinin ikindi vakti Mazmanlı Mahallesi’nde defnedileceği öğrenildi.

2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Muhammet Küçük'ü şehit eden 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. MSB’den yapılan açıklamada “Şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız! Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde kahraman silah arkadaşımız P. Söz. Er Muhammet Küçük'ü şehit eden 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlarımız güçlü şekilde sürüyor” denildi. 

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