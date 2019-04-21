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Sri Lanka'da 3 kilise ve 3 otelde patlama: Onlarca ölü ve yüzlerce yaralı var

İhlas Haber Ajansı
Sri Lanka'da 3 kilise ve 3 otelde patlama: Onlarca ölü ve yüzlerce yaralı var

Sri Lanka'da üç otel ve üç kilisede patlama meydana geldi. Patlamalar nedeniyle 129 kişi hayatını kaybederken, 280 kişi de yaralandı.

Güney Asya’daki ada ülkesi Sri Lanka’nın başkenti Colombo ve Negombo şehrindeki 3 kilise ve 3 otelde peş peşe patlamalar meydana geldi.

Onlarca ölü ve yaralı var
Saldırılarda en az 129 kişinin hayatını kaybettiği, 280 kişinin ise yaralandığı öğrenildi. Yaralanan 280 kişinin ise tedavi altına alındığı öğrenildi.

Öte yandan gerçekleştirilen saldırıyı da henüz üstlenenin olmadığı kaydedildi. 

İşte korkunç patlamadan kareler...


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