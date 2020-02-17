SP lideri Karamollaoğlu'ndan çok konuşulacak Davutoğlu ve Babacan açıklamaları

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yeni partiler kurmak için AK Parti'den ayrılan Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"Tabiri caizse ehliyetli takım AK Parti'den ayrıldı." diyen Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, "Ayrılanların az çok tabanda ve kadrolarda etkisi var" ifadelerini kullandı.

Siyasi ayak tartışmaları

T24'ten Murat Sabuncu ve Prof. Tayfun Atay'ın sorularını yanıtlayan Karamollaoğlu, 'FETÖ'nün siyasi ayağı' tartışmalarını daha da alevlendirecek şu açıklamalara imza attı: Bir partiye, içinde, örneğin CHP'de, MHP'de bir iki FETÖ’cü var diye siyasi ayak denemez. Siyasi ayak AK Parti'nin kendisidir. Mutlak güç bozar; AK Parti tek mutlak güç haline geldi. Her baskıcı yönetim kendi sonunu kendi hazırlar.

Gezi Davası

Gezi Davası duruşmasıyla ile ilgili soruyu da yanıtlayan Karamollaoğlu "Gezi Davası’nın yeni yaralar açmamasını, iktidarın gerekli hassasiyeti göstermesini temenni ediyorum" diye konuştu.

Kudüs Mitingi ve Kılıçdaroğlu

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun kendileriyle birlikte Kudüs Mitingi'ne katılmasını da yorumlayan Karamollaoğlu, şunları kaydetti: Sayın Kılıçdaroğlu özeleştiri vermesini bilen bir siyasetçi. Başörtüsü ile ilgili sözleri, mitinge katılması, adalet ve şeffaflık konusundaki yaklaşımı önemli. Ben de onun gibi düşünüyorum. Ancak siyasi bir ittifak meselesi şu anın meselesi değil. Seçimler döneminde bu konu konuşulabilir. Şu anda prensipleri konuşmak önemli.

Tarikat ve cemaatlerin siyasetle ilişkisi

Tarikat ve cemaatlerin siyasetle ilişkisine de değinen Karamollaoğlu, "Tarikatların terbiye yerleri olduğunu, işin menfaate dönüşmesi durumunda İslam'a verecekleri zararın da vebali olacağını." vurguladı.

Karamollaoğlu, "Dinde zorlama olmaz; insanın aklı var. Namaz ve oruç kimseyi aldatmamalı." diye konuştu.