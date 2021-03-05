Sosyal medyadan canlı yayında şehitlere hakaret etti! Samsun'da gözaltına alındı

SAMSUN'da, sosyal medya üzerinden canlı yayın yapan Yonca B. (23), şehitlere hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden yaptığı yayında, Bitlis'teki helikopter kazasında şehit olan askerlere hakaret ettiği öne sürülen Yonca B. hakkında çok sayıda ihbar aldı.

TikTok hesabından eğlendiği anları paylaşan şahsa, bir takipçisi şehitlerinin olduğunu hatırlattı. Bu hatırlatma genç kızı adeta çılgına çevirdi. Yayın sırasında genç kız, önce ağza alınmayacak küfürler ederek, "Biz de üzüldük, biz de ağladık ama hayat devam ediyor. Ömür bir günlük dünya, belki ben yarın öleceğim. Ben eğlenmek zorundayım. Başımız sağ olsun, çok üzüldük, ağladık yeter yani... Madem şehit var TikTok izlemeye girmeyeceksin. Şerefsiz, bulurum seni.” dedi.

"Ben Türk babanın, Türk kızıyım"

Görüntülerin yayılmasının ardından yeniden bir açıklama yapan genç kız, “Üzerime atılan bu iftirayı kabul etmiyorum. Beni gerçekten çok üzdü. Ben orada şehitlere asla küfretmiyorum. Ben Türk babanın, Türk kızıyım. Ben bayrağıma, milletime, şehitlerimize kanımı verecek kadar çok saygı duyuyorum. Böyle bir karalama yaptığınız için ben çok üzgünüm. Yanlış anlaşıldığım için çok üzgünüm, asla korkumdan değil.” ifadelerini kullandı.

Hareket geçen ekipler, Yonca B.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Yonca B., adliyeye sevk edildi.