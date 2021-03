Simpsonlar rekora imza attı yeni kehanetler için onayı kaptı! 2023'te...

Kehanetleriyle sık sık gündem olan Simpsonlar dizisi 33 ve 34’üncü sezonlar için ABD’li televizyon kanalı Fox'tan onay aldı.

34 Emmy Ödülü, 34 Annie Ödülü, 9 Çevresel Medya Ödülü, 7 Halkın Seçimi Ödülü, 13 Writers Guild of America Ödülü kazandı ve 2016'da Peabody Ödülü'nü kazanan ilk animasyon dizisi Simpsonlar (The Simpsons) televizyon tarihinin en uzun senaryolu dizisi unvanını, uzun bir süre daha kimseye kaptırmayacak.Efsane dizi Fox'tan 33. ve 34. sezonlar için onayı aldı. Efsane dizi Fox'tan 33. ve 34. sezonlar için onayı aldı.



2023 için planlanan 34.sezonun sonunda, ikonik animasyon sitcomu toplam 757 bölüm yayınlamış olacak. Ünlü 700. bölüm Manger Things 21 Mart'ta yayınlanacak. Simpson’ların yaratıcı ve yapımcısı Matt Groening, yeni sezonlarla ilgili heyecanını "The Simpson dizisindeki herkes bir kez daha yenilenmekten heyecan duyuyor ve birçok büyük sürpriz planlıyoruz. Homer, bir saçını kaybedecek, Milhouse kontakt lens alacak ve Bart onuncu doğum gününü otuz üçüncü kez kutlayacak” sözleriyle anlattı.