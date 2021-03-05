TÜİK istatistikleri: İlk 3 sıradaki ölüm nedenleri kadın ve erkeklerde aynı

TÜRKİYE'de ölüm ve ölüm nedeni istatistikleri sonuçlarına göre; yaşamını yitiren kadınlar ve erkekler için ilk üç sıradaki ölüm nedenleri değişmiyor. O 3 sebep ve diğer istatistikler şöyle:

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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, 2019 yılında Türkiye genelinde ölüm nedenleri incelendiğinde ilk sırada yüzde 36.8 ile dolaşım sistemi hastalıkları yer alırken, ikinci sırada yüzde 18.4 ile iyi ve kötü huylu tümörler, üçüncü sırada ise yüzde 12.9 ile solunum sistemi hastalıkları yer aldı.

Türkiye'de kadınlar daha çok obez

Türkiye sağlık araştırması sonuçlarına göre; boy ve kilo değerleri kullanılarak hesaplanan vücut kitle indeksi incelendiğinde; 15 yaş ve üstü obez bireylerin oranı 2008 yılında yüzde 15,2 iken, 2019 yılında yüzde 21.1'e yükseldi. Obez bireylerin oranı cinsiyet ayırımı incelendiğinde, 2019 yılında kadınların yüzde 24.8'inin, erkeklerin ise yüzde 17.3'ünün obez olduğu görüldü.

Tütün ürünleri kullanımında erkekler önde

Araştırma sonuçlarına göre; her gün tütün kullanan 15 yaş ve üstü bireylerin oranı 2010 yılında yüzde 25.4 iken 2019 yılında yüzde 28.0 oldu. Tütün kullanan bireylerin oranı cinsiyet ayrımında incelendiğinde, 2019 yılında kadınların yüzde 14.9'unun, erkeklerin yüzde 41.3'ünün her gün tütün kullandığı görüldü.

Dolaşım sistemi hastalıkları nedeniyle yaşamını yitirenlerin yüzde 49.8'inin kadın, yüzde 50.2'sinin erkek, iyi ve kötü huylu tümörlerden yaşamını yitirenlerin yüzde 35.5'inin kadın, yüzde 64.5'inin erkek, solunum sistemi hastalıkları nedeniyle yaşamını yitirenlerin yüzde 43.5'inin kadın, yüzde 56.5'inin erkek olduğu görüldü.

Kadınlar daha güvensiz hissediyor

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre; 2020 yılında yaşadıkları çevrede gece yalnız yürürken kendilerini güvensiz hissedenlerin oranı toplamda yüzde 19.1 iken bu oran kadınlarda yüzde 27.3, erkeklerde yüzde 10.7 oldu. Kadınların yüzde 48.7'si, erkeklerin ise yüzde 69.9'u yaşadıkları çevrede kendilerini güvende hissetti.

Evlenme yaşı: Evlenme istatistiklerine göre; resmi olarak ilk evliliğini 2020 yılında yapmış olan kadınların ortalama evlenme yaşı 25.1 iken erkeklerin ortalama evlenme yaşı 27.9 oldu.

İstihdamda kadınların oranı yüzde 28.7

Türkiye'de 15 ve daha yukarı yaştaki istihdam edilenlerin oranı yüzde 45.7 olup bu oran kadınlarda yüzde 28.7, erkeklerde ise yüzde 63.1 oldu.