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Kartal'da dershanede yangın çıktı! Alevler binanın tamamını sardı

KARTAL'da bir dershanede alevlere teslim oldu. Yangın iddiaya göre binanın girişindeki kablolardan çıktı. Binanın tamamını kısa sürede saran alevlere itfaiye müdahale etti.

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Yangın, Kartal Yukarı Mahalle Üsküdar Caddesi üzerindeki bir dershanede saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın giriş katındaki kablolardan başlayan yangın kısa sürede tüm binaya yayıldı. O esnada binada bulunan vatandaşlar dumanların yükseldiğini görünce telaşla binayı terk etti.

Çıkan duman ve alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Adrese gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Alevlere teslim olan binada maddi hasar meydana geldi.

Çevre esnaflarından Gülnaz Bakır, "Yangın yaklaşık 1 saat önce binanın girişinde bulunan kablolardan çıktı. Alevler saniyeler içerisinde bütün binayı sardı" diye konuştu.

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