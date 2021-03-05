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Ekrem İmamoğlu'ndan tepki: Bakanlık ısrarla Osmanlı mirası yapıyı yıkıyor

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın Kasımpaşa'daki Divanhane'yi yıkmakta ısrarcı olduğunu söyledi. Yapının Osmanlı mirası olduğunu belirten İmamoğlu, "Tüm ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunacağız" bilgisini verdi.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabında Kasımpaşa'daki Divanhane'nin durumuyla ilgili dikkat çeken bir  paylaşıma imza attı. 

İmamoğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: Yol geçmeyecek ama Bakanlık ısrarla Osmanlı mirası yapıyı yıkıyor, tüm ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Ulaştırma Bakanlığı yol bahanesiyle Kasımpaşa'daki Divanhane'yi yıkmaya başlamıştı, UTK kararıyla artık yol geçmeyecek ama ecdad mirasını yıkmada ısrarcı.

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