Fenerbahçe, Kadıköy'de eski günlerini arıyor

Fraport TAV Antalyaspor karşısındaki 1-1'lik beraberlikle yara alan Fenerbahçe bu sezon iç sahada kaybettiği puanlarla dikkat çekiyor.

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Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe son olarak sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Bu sezon iç sahada kaybettiği puanlarla dikkat çeken sarı-lacivertliler Kadıköy'de oynadığı son üç maçtan galibiyet çıkaramadı.

Bu sezon şu ana kadar 14 iç saha maçına çıkan sarı-lacivertliler bu maçlardan 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyetle ayrılırken 19 puan bıraktı. Deplasmanda oynadığı 13 maçta 7 puan bırakan Fenerbahçe iç sahadaki yenilgileriyle de dikkat çekiyor.

6 mağlubiyetin 5'i Kadıköy'de

Bu sezon Süper Lig'de oynadığı 27 maçta 6 kez mağlup olan Fenerbahçe, bu mağlubiyetlerin 5'ini Kadıköy'de yaşadı. Deplasmanda yalnızca Gaziantep'e mağlup olan sarı-lacivertliler evinde şu ana kadar Konyaspor, Beşiktaş, Yeni Malatyaspor, Galatasaray ve Göztepe'ye yenildi.