BIST 1.538
DOLAR 7,53
EURO 8,99
ALTIN 410,34
HABER /  FENERBAHÇE

Fenerbahçe, Kadıköy'de eski günlerini arıyor

Fraport TAV Antalyaspor karşısındaki 1-1'lik beraberlikle yara alan Fenerbahçe bu sezon iç sahada kaybettiği puanlarla dikkat çekiyor.

Abone ol

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe son olarak sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Bu sezon iç sahada kaybettiği puanlarla dikkat çeken sarı-lacivertliler Kadıköy'de oynadığı son üç maçtan galibiyet çıkaramadı.

Bu sezon şu ana kadar 14 iç saha maçına çıkan sarı-lacivertliler bu maçlardan 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyetle ayrılırken 19 puan bıraktı. Deplasmanda oynadığı 13 maçta 7 puan bırakan Fenerbahçe iç sahadaki yenilgileriyle de dikkat çekiyor.

6 mağlubiyetin 5'i Kadıköy'de
Bu sezon Süper Lig'de oynadığı 27 maçta 6 kez mağlup olan Fenerbahçe, bu mağlubiyetlerin 5'ini Kadıköy'de yaşadı. Deplasmanda yalnızca Gaziantep'e mağlup olan sarı-lacivertliler evinde şu ana kadar Konyaspor, Beşiktaş, Yeni Malatyaspor, Galatasaray ve Göztepe'ye yenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Yüksek riskli Bilecik'in valisi Bilal Şentürk uyardı durum daha vahim olursa...
Konya'da kocasının sevgilisini öldürdü! Mahkeme tahrik ve iyi hal indirimi uyguladı
Türkiye'ye ile ABD arasında imzalanmıştı! Resmi Gazete'de yayımlandı
Kuzen cinayetinde gerçek ortaya çıktı! Her şey o şikayetle başladı
Kapısını açamayan komşusuna önce yardım etti, sonra tacizde bulundu
Ordu'da Makbule Sarı cinayetinde 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet cezası
İsrail Savunma Bakanı'ndan dünyayı tedirgin eden İran açıklaması
Vakalar artıyor! Adıyaman'da 35 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
Beşiktaş'ın konuğu Gaziantep FK
Kağıthane'de eşini döven koca polise direndikten sonra intihar etti
Yorumlar