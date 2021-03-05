Yarın hangi ilde ne serbest hasta sonu yasağı olan iller listesi

Normalleşme adımları İçişleri Bakanlığı'nın 81 ilin valiliğine gönderdiği genelge ile başladı. Bu hafta sonu yani 6-7 Mart'ta sokağa çıkma yasağı düşük ve orta riskli illerde bitiyor. Yüksek ve çok yüksek illerde ise sokağa çıkma yasağı 7 Mart Pazar günü uygulanacak. Peki cumartesi günü yasaklar kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?

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Yeni normalleşme planı hayata geçti. 1 Mart normalleşme takvimine göre, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken yüksek ve çok yüksek riskli illerde bir süre daha devam edecek. Peki, yarın yani 6 Mart cumartesi günü sokağa çıkma yasağı var mı? Pazar günü hangi illerde sokağa çıkma yasağı var? İşte sokağa çıkma yasağı uygulamasının detayları...

'Yerinde karar' döneminin başlamasının ardından risk durumlarına göre, bazı illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı tamamen kaldırılırken; bazı illerde ise yalnızca pazar günü devam edeceği kararlaştırıldı. Hafta içi sokağa çıkma yasağının tüm illerde süreceği bildirildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgeye göre, hafta içinde uygulanan kısıtlama bir süre daha devam edecek. Cuma akşamı sokağa çıkma yasağı 21:00 itibari ile başlayacak. Cumartesi günü ise kısıtlama sona erecek.

Bu akşam sokağa çıkma yasağı var mı: Hafta içi sokağa çıkma yasağının devam etmesinden dolayı 5 Mart Cuma günü akşam saat 21:00 itibari ile sokağa çıkma yasağı başlayacak. Kısıtlamanın cumartesi günü sabah 5'te sona erecek.

Cumartesi günü gündüz kısıtlama olmayacak. Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan ilerde ise sokağa çıkma yasağı cumartesi 21.00'den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek.

Hangi şehirde ne yasak, ne serbest:

Mavi renkli (düşük riskli) illerde: - Hafta sonu sokağa çıkma yasağı hem cumartesi hem pazar kaldırıldı. 21.00-05.00 saatleri arasındaki yasak ise hem hafta içi hem hafta sonu sürüyor.

- Okul öncesi, ilkokullar, ortaokul ve liseler açık.

- Yeme-içme yerleri, kafe ve çay bahçesi gibi işyerleri 07.00-19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite ile açık. Bu işletmelerde HES kodu zorunlu.

- Halı saha, yüzme havuzu tesisleri 09.00-19.00 saatleri arasında açık.

- 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı için uygulanan sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

- Nikah ve düğünler kişi başına minimum 8 metrekare alan ayırmak, katılımcı sayısı 100’ü geçmemek ve 1 saatle sınırlı olmak üzere yapılabilecek.

Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van.