Bitlis'te şehit olan Korgeneral Osman Erbaş kimdir! FETÖ'ye direnmişti

BİTLİS 'teki helikopter kazasında 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş da şehit düştü. Osman Erbaş FETÖ ile mücadeleye ve insansız hava araçlarının geliştirilmesine destek verdi.

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Yozgat'ın Yerköy ilçesinde 1962'de doğan Osman Erbaş, 1983'te Kara Harp Okulundan mezun oldu. Erbaş, 1997'de Kara Harp Akademisinden, 2000'de Silahlı Kuvvetler Akademisinden mezun oldu. 2008'de tuğgeneralliğe terfi eden Erbaş, 2008-2010 yıllarında Milli Savunma Bakanlığı Teftiş Daire Başkanlığı, 2010-2012'de 1'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı görevlerini yaptı.

İnsansız hava araçlarının geliştirilmesine destek verdi

Erbaş, yerli ve milli silahlı insansız hava araçları (SİHA) ve İHA'ların geliştirilmesine büyük destek verdi. Erbaş, 2010'da 1. Mekanize Piyade Tugay Komutanı olarak görev yaparken terör operasyonlarında İHA'ları kullanacak personele kapsamlı eğitimler verilmesini sağladı.

Erbaş, 2012'de tümgeneralliğe terfi etti, 2012-2015'te Kara Kuvvetleri İstihbarat Başkanlığı, 2015-2016 yıllarında 6'ncı Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı görevlerinde bulundu.

Bağlı komutanlara verdiği talimatlarla darbecilere karşı koydu

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında 6. Mekanize Piyade Tümen Komutanı olan Erbaş, kendisine bağlı birlik komutanlarına verdiği talimatlarla darbecilere karşı direnişin önemli isimlerinden oldu.

"Asker hiçbir zaman vatandaşını öldürmez" demişti

Erbaş, darbe girişimini engellemeye çalışırken şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halit Yaşar Mine ile Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı tesislerine düzenlenen saldırıda şehit düşen polis memurları Aytekin Kuru ve Sevda Güngör için Adana'da 19 Temmuz 2016'da düzenlenen törene katıldı, "Asker hiçbir zaman vatandaşını öldürmez. Bu katiller asker değil. Bu katiller asker olamaz. Türk milletinin askeriyiz biz, katil olamayız." sözleriyle şehit yakınlarını teselli etti.

Korgeneralliğe terfi eden Erbaş, 4 Ağustos 2016'da Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı görevini devraldı.

Darbe gecesi yüksek sesle konuşmaktan sesinin kısıldığını anlattı

Bu görevi döneminde, Gaziantep 7. Ağır Ceza Mahkemesinde Mart 2017'de görülmeye başlanan İslahiye ilçesindeki 106. Topçu Alay Komutanlığında görevli 35 eski asker hakkında açılan darbe girişimi davasında tanıklık yapan Erbaş, 15 Temmuz gecesi yaşananları aktarmıştı.

Ailesini emniyetli bir yere bıraktıktan sonra, bir tören için bulunduğu Hatay'dan karargaha ulaşmaya çalıştığını belirten Erbaş, canını hiçe saydığı o anlarda sürekli telefonla kendisine bağlı birlikleri uyardığını, hatta personele baskı oluşturmak için yüksek sesle konuşmaktan sesinin kısıldığını anlatmıştı.

Erbaş duruşmadaki tanıklığı sırasında, "Kendi can güvenliğimizi düşünmeden sadece bir tek tabancayla yollara düştük. Bu millet var oldukça, silahlı kuvvetler var olacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

Erbaş, 2017 general/amiral atamaları ile 8'inci Kolordu Komutanlığına atanmıştı.

Bingöl'den Bitlis'in Tatvan ilçesine gitmek üzere kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Korgeneral Osman Erbaş, evli ve 2 çocuk babasıydı.