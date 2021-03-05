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11 askerimiz şehit düştü! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar helikopter kazasının sebebini açıkladı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, helikopter kazasında yaralanan askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğunu açıkladı. Akar, kazanın sebebinin de ani değişim gösteren olumsuz hava şartları olduğunu bildirdi.

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Dün öğle saatlerinde Bingöl’den kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na ait Cougar tipi bir helikopter, Bitlis’in Tatvan ilçesine bağlı Çekmece köyü ile Nemrut Dağı yakınlarında düştü. Meydana gelen olayda Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş’ın da aralarında bulunduğu 11 askeri personel şehit olurken, 2’si yaralandı.

Yaralı askerlerin tedavisi devam ederken, şehitlerin naaşı tamamlanan işlemlerin ardından sabaha karşı Elazığ’a getirilerek Fethi Sekin Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Tören için hazırlıkların tamamlanmasının ardından hastane morgundan alınan şehitlerin naaşı Elazığ'da havaalanına götürülerek tören düzenlendi. Törenin ardından şehitlerin naaşları uçakla Ankara’ya gönderildi.

"Yaralıların durumu şu an iyi ve kontrol altında"

Şehitler için düzenlenen törene katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Elazığ’dan ayrılmadan önce açıklamalarda bulundu. Bakan Akar, "Korgeneral Osman Erbaş sevilen sayılan bir arkadaşımızdı. TSK’ya hizmetler eden bir arkadaşımızdı. Maalesef dün elim bir kaza sonucunda kaybettik. Hepimizin başı sağ olsun. Milletimizin başı sağ olsun. Sağ olun var olun. Elazığlı hemşerilerimiz bizi çok desteklediler. Yaralıların durumu şu an iyi ve kontrol altında” dedi. 

Kazanın sebebi belli oldu

Helikopterin kaza kırıma uğramasına ilişkin açıklamada bulunan Akar, "İlk bilgilere ve görgü tanıklarının ifadelerine göre kazanın ani değişim gösteren olumsuz hava şartları nedeniyle meydana geldiği değerlendirilmektedir. Kaza kırım ekibine ivedilikle gerekli talimat verilmiştir. İncelemelere bugün başlanacak. Bu elim olayın kesin nedeni, ayrıntılı inceleme sonucunda belirlenecektir.

İlk andan itibaren gerek arama kurtarma çalışmaları gerekse şehit ve yaralılarımızın tahliyesinde ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından kısa sürede tüm imkanlar seferber edilerek her türlü destek sağlanmıştır. Acımız çok büyük, milletçe derin üzüntü içindeyiz. Bizleri derin acıya ve üzüntüye sevk eden bu elim kazada şehit olan kahraman silah arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, değerli ailelerine, yakınlarına, TSK'ya ve asil milletimize başsağlığı, sabır; yaralı personelimize acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.

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