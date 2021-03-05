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Netflix ücretleri 2021 zam geldi yeni Netflix paket ücretleri

Online dizi ve film izleme platformu olan Netflix'e zam geldi. Netflix Türkiye'ye abone olan kullanıcılar artık zamlı tarifeden yararlanacak. Buna göre 2021 zammı ile birlikte temel paket 26.99, standart paket 41.99, özel paket ise 54.99 lira oldu.

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Online dizi ve film izleme platformu Netflix Türkiye'deki üyelik ücretlerine zam geldi. Yapılan zammın ardından Netflix'in aylık üyelik ücretleri yüzde 30 ile yüzde 50 arasında artırıldı. Netflix’in Türkiye’de 3 milyon abonesi bulunuyor.

Pek çok kullanıcının tercih ettiği ve fiyatı 29.99 TL olan standart paket 40.99 TL,  41.99 TL olan özel paket ise 54.99 TL'ye hizmete sunulmuş olacak. 

Konuyla ilgili açıklama yapan Netflix Türkiye, şu ifadelerde bulundu;

"Türkiye'deki içerik kütüphanemizi zenginleştirmek ve hizmet kalitemizi daha da arttırmak için üyelik ücretlerimizi güncelliyoruz. Bu değişiklikle birlikte, her yaşa ve zevke uygun yapımları üyelerimizin hayatına keyif katan bir eğlence deneyimiyle birlikte sunmaya devam edeceğiz.

4 Mart’tan itibaren hayata geçireceğimiz aylık ücretlerimizi şöyle şekillendirdik: Temel plan 26,99 TL, Standart plan 40,99 TL, Özel plan ise 54,99 TL. Her zaman olduğu gibi üyelerimiz kendileri için en uygun seçeneği sunduğumuz bu üç plan arasından tercih edebilecek."

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