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Manisa'da Esnaftan para dileniyordu! Dilencinin hasılatı bakın ne kadar çıktı

İhlas Haber Ajansı

MANİSA'da esnaftan para toplayan dilencinin üzerinden 14 bin 135 TL çıktı.

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Sarıgöl Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri harekete geçti. Cadde üzerinde şahsı yakalayan ekipler, dilencilik yapan kişinin üzerinde yaptığı aramada yüklü miktarda para buldu. Denizli'den geldiği ve isminin R.Ç. olduğu öğrenilen konuşma ve işitme engelli şahsın üzerinden toplam 14 bin 135 TL çıktı. Tutanakla üzerinden çıkan paralara el konulan R.Ç., Denizli'ye geri gönderildi.

Sarıgöl Belediyesi Zabıta Amiri Erdoğan Akdeniz, ’’Esnaftan gelen şikayet üzerine ekiplerimiz tarafından alınan R.Ç. adlı şahsın üzerinden 14 bin 135 TL para çıktı. 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 33. maddesine göre mülkiyeti kamuya aktarılmak üzere işlem yapılarak, üzerinden çıkan paralaar tutanakla el konuldu’’ dedi.

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