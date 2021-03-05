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Mesut Özil'den sakatlık sonrası ilk açıklama

Fenerbahçe'nin Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada sakatlanan Mesut Özil, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

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Süper Lig'de Fenerbahçe, geriye düştüğü maçta sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Son dakikalarda nefes kesen mücadelede iki takım da birçok pozisyondan yararlanamadı ve kazanan çıkmadı. Sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcusu Mesut Özil sakatlanarak oyunu sedyeyle terk etti.

Twitter hesabından sakatlığıyla ilgili açıklama yapan Mesut, şu ifadeleri kullandı; ''Önümüzdeki maçlarda ayağımdaki iç ve dış yan bağlarında oluşan kısmi yırtıklar sebebiyle takımımıza yardımcı olamayacağım için çok üzgünüm. En kısa zamanda tekrar sahaya çıkabilmek için elimden geleni yapacağım. Desteğiniz ve tüm iyi dilekleriniz için çok teşekkür ediyorum.''

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