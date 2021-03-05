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HABER /  OTOMOBİL

Jeep’ten, Compass ve Renegade’e özel bahar kampanyası 85 bin TL indirim fırsatı

Anadolu Ajansı

 Jeep, mart ayında Renegade ile Compass'a özel bahar kampanyasını hayata geçiriyor. 

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Jeep, mart ayı sonuna kadar sınırlı sayıda Renegade ile Compass için özel ve uygun fiyatlar sunuyor.

Renegade’e mart boyunca 70 bin TL’ye, Compass’a ise 85 bin TL’ye varan indirimle sahip olunabiliyor.

Kampanyada, Jeep Compass 359 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, Renegade 232 bin TL’lik özel ve avantajlı fiyat ile yeni sahiplerini bekliyor.  

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