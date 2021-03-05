Yarın sokağa çıkma yasağı var mı 6 Mart sokak yasağı kaçta başlıyor bitiyor?

Yeni normalleşme planı hayata geçti. 1 Mart normalleşme takvimine göre, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken yüksek ve çok yüksek riskli illerde bir süre daha devam edecek. Peki, yarın yani 6 Mart cumartesi günü sokağa çıkma yasağı var mı? Pazar günü hangi illerde sokağa çıkma yasağı var? İşte sokağa çıkma yasağı uygulamasının detayları...