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Kağıthane'de eşini döven koca polise direndikten sonra intihar etti

KAĞITHANE'de aile içi şiddet intiharla son buldu. Bir şahıs, 5 yaşındaki çocuğunun önünde eşini darbetti. Dayak yiyen kadın kendisini banyoya kilitleyip yardım istedi. Bölgeye gelen polislere direnen av tüfekli gözü dönmüş koca, 3'üncü kattan atlayıp canına kıydı.

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Edinilen bilgilere göre, olay Harmantepe Mahallesi Aslan Sokak'ta bir apartmanda yaşandı. Evde eşi ile tartışan şahıs, birden çılgına döndü. Tartışmanın büyümesi üzerine sinirlenen şahıs, eşini burnuna yumruk atarak darp etti.

Korkudan ne yapacağını şaşıran kadın, kendisini banyoya kilitleyerek polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri eve girmek istedi. Ancak evdeki av tüfeğini alarak polise direnen adam kapıyı açmadı.

Üçüncü kattan atladı, öldü
Uzun süren ikna çabaları da sonuç vermedi. Öfkeli koca, 3. kattaki evin mutfak balkonundan atlayarak intihar etti. Hastaneye kaldırılan adamın hayatını kaybettiği öğrenildi.

5 yaşında kızları aileye teslim edildi
Zanlının intiharının ardından eve giren sağlık ekipleri, yaralı kadını ambulansla hastaneye kaldırdı. 5 yaşındaki kız çocuğu da olay yerine gelen ailenin yakınlarına teslim edildi.

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