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HABER /  DÜNYA

İsrail Savunma Bakanı'ndan dünyayı tedirgin eden İran açıklaması

Anadolu Ajansı

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, İsrail ordusunun İran'ın nükleer tesislerini vurmaya yönelik planlarını güncellediğini belirtti. 

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İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, Fox News'e verdiği röportajda, İran'ın nükleer faaliyetlerine ve Lübnan Hizbullah'ına ilişkin açıklamalarda bulundu. 

İran'ın nükleer tesislerini vurmaya yönelik askeri planlara, saldırının öncesine kadar nihai şeklinin verilmeyeceğini dile getiren Gantz, "O zamana kadar, onları (planları) oluşturmaya, geliştirmeye, mümkün olan en yüksek profesyonel seviyeye çıkarmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı. 

Dünyanın İran'ı durdurmasının daha iyi olacağını kaydeden Gantz, aksi halde İsrail'in bağımsız hareket etmesi ve kendisini koruması gerektiğini söyledi. 

Hizbullah'ın elinde "yüz binlerce" roket ve füze olduğunu ifade eden Gantz, Fox News muhabirine Hizbullah hedeflerine ilişkin bir haritayı gösterdi. 

İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi, 27 Ocak'ta yaptığı bir konuşmada, İran'ın nükleer programını önlemek için orduya yeni operasyonel planlar hazırlanması talimatı verdiğini belirtmişti. 

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