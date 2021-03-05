BIST 1.538
DOLAR 7,53
EURO 8,99
ALTIN 410,54
HABER /  YEREL

Vakalar artıyor! Adıyaman'da 35 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

ADIYAMAN'da pozitif vaka sayısı artmaya devam ediyor. Bu kapsamda valilik bazı evlerde karantina uygulaması başlattı.

Abone ol

 Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 35 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni karar aldı.

Bu kapsamda, farklı mahallelerdeki 35 evde karantina uygulamasına başlandı.

Adıyaman, Kovid-19 değerlendirme kriterlerine göre Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde çok yüksek riskli tek kent olarak dikkati çekiyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Beşiktaş'ın konuğu Gaziantep FK
Kağıthane'de eşini döven koca polise direndikten sonra intihar etti
Brezilya lideri Bolsonaro Covid-19 salgınıyla ilgili halktan 'sızlanmayı bırakmalarını' istedi
Hafta sonu market çalışma saatleri yarın kaçta açılıyor
Jeep’ten, Compass ve Renegade’e özel bahar kampanyası 85 bin TL indirim fırsatı
Mesut Özil'den sakatlık sonrası ilk açıklama
11 askerimiz şehit düştü! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar helikopter kazasının sebebini açıkladı
Hrant Dink cinayeti davasında karar üye hakimin hastalığına takıldı! Karar 26 Mart'a kaldı
Faizsiz konut düzenlemesi sisteme ilgiyi katlayacak
Manisa'da esnaftan para dileniyordu! Dilencinin hasılatı bakın ne kadar çıktı
Yorumlar