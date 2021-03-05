Yarın İstanbul'da sokağa çıkmak serbest mi yasak var mı?

Yarın yani 6 Şubat cumartesi günü İstanbul'da sokağa çıkmak yasak mı araştırması yapılıyor. Normalleşme planı kapsamında yarın İstanbul'da sokağa çıkma yasağı olmayacak. Yeme-içme yerleri ve kafeleri de açık olacak girişlerde HES kodu zorunlu olacak.

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İSTANBUL'da sokağa çıkma yasağı var mı, yarın 6 Şubat cumartesi günü sokağa çıkmak serbest mi araştırması başladı. Yeni normalleşme planı kapsamında İstanbul'da yarın sokağa çıkmak serbest olacak. Fakat yüksek riskli iller listesinde olan İstanbul'da pazar günü sokağa çıkmak yasak olacak.

Cumartesi pazar yasak var mı: İstanbul'da cumartesi sokağa çıkma yasağı kaldırıldı, sadece pazar günü yasak. 21.00-05.00 saatleri arasındaki yasak ise hem hafta içi hem hafta sonu sürüyor.

Bunlar dışında İstanbul'da;

Okul öncesi, ilkokul, 8 ve 12. sınıflar açık.

Ortaokul ve liseler kapalı, ancak liselerde yüz yüze sınavlar yapılabilecek.

Yeme-içme yerleri, kafe ve çay bahçesi gibi işyerleri 07.00-19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite ile açık. HES kodu zorunlu.

Halı saha, yüzme havuzu tesisleri kapalı.

65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı için sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Sokak süreleri ise 3 saatten 4 saate yükseltildi.

Nikah ve düğünler, kişi başına minimum 8 metrekare alan ayırmak, katılımcı sayısı 50’yi geçmemek ve 1 saatle sınırlı olmak üzere yapılabilecek.