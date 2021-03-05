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MetroPOLL'den en başarılı muhalifet lideri'' anketi! Erdoğan karşısında en etkili Akşener

Metropoll Araştırma'nın Şubat ayında yaptığı anketten, AK Parti iktidarına karşı en başarılı muhalefet yapan liderin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener olduğu sonucu ortaya çıktı.

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Metropoll'ün yaptığı ankette seçmenler muhalefet liderlerinin AK Parti iktidarına karşı yaptıkları muhalefeti değerlendirdi. Seçmenler, yüzde 49 ile en çok İYİ Parti lideri Meral Akşener'in AK Parti iktidarına yönelik muhalefetini başarılı buldu. Akşener'in ardından muhalefeti en çok beğenilen lider ise yüzde 34 ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu.

Ankette, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu yüzde 25 oranında başarılı bulunurken, onları yüzde 24 ile Selahattin Demirtaş ve yüzde 15 ile Mithat Sancar takip etti.

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