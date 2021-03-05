Altın çakıldı dolar kuru fırladı 5 Mart güncel altın ve döviz fiyatları...
ABD'deki 10 yıllık tahvil faizleri piyasalarda deprem etkisi yarattı. Altın fiyatları yeniden çakıldı. Dolar kuru ise yukarı yönlü ralli yaptı. Finansal yatırım kurumları piyasaların durumu ve geleceği ile ilgili ne düşünüyor? İşte yanıtı ve güncel altın, döviz fiyatları...
Piyasalarda yaşanan sert dalgalanmalar sonrası yatırımcının tedirginliği günden güne artıyor.. Herkesin gözü şu sıralar kulağı dolar ve altın fiyatlarında. Altın fiyatları yeniden çakıldı, dolar kuru fırladı..
Altın ve döviz fiyatları
Gram altın güne 414 lira seviyesinden açılış yaptı. Çeyrek altın 682 lira seviyesinde alıcı buluyor. Cumhuriyet altını ise 2 bin 805 liradan işlem görüyor. Ons altın da bin 700 doların altında. Dolar/TL de güne 7.50'nin üzerinde başladı. Euro ise, 8.93 seviyelerinde...
Ahlatcı Yatırım tarafından hazırlanan analiz:
"ABD 10 yıllık tahvil getirileri hafta başında geçen haftaya göre daha sakin bir seyir izlerken dün akşam yaşanan sert yükseliş sonrası ons altında aşağı yönlü seyir devam ediyor. Dün akşam Wall Street Journal İstihdam Zirvesi'nde konuşan ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın tahvil piyasasında yaşanan dalgalanmayla ilgili yaptığı açıklamalar piyasalar için dikkatle takip edildi.
Aynı zamanda yaptığı konuşmada Fed'in pandemi sonrası sergileyeceği tavırdan güncel ekonomik toparlanmaya varan açıklamaları küresel piyasalar için gelecek fiyatlamalarda etkili oldu.