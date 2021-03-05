Altın çakıldı dolar kuru fırladı 5 Mart güncel altın ve döviz fiyatları...

Altın ve döviz fiyatları

Gram altın güne 414 lira seviyesinden açılış yaptı. Çeyrek altın 682 lira seviyesinde alıcı buluyor. Cumhuriyet altını ise 2 bin 805 liradan işlem görüyor. Ons altın da bin 700 doların altında. Dolar/TL de güne 7.50'nin üzerinde başladı. Euro ise, 8.93 seviyelerinde...