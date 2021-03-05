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İstanbul'da tartıştığı eşini öldüren zanlı Ankara'da polisten kaçarken otomobilinde intihar etti

Demirören Haber Ajansı

İstanbul Başakşehir'de dün gece tartıştığı eşini öldüren zanlı, Ankara'da polisten kaçtığı sırada otomobilindeki silahla yaşamına son verdi.

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Dün gece eşi Nebahat K'yi (46) silahla öldüren emekli Başçavuş Emrullah K'nin (48) sabah saatlerinde başkente geldiği belirlendi.

Emrullah K'yi yakalamak için çalışma başlatan Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin otomobilinin Kazım Karabekir Caddesi'nde olduğunu tespit etti.

Zanlı ile polis ekipleri arasında yaklaşık 10 dakika süren kovalamaca başladı. İstanbul yolu Çiftlik Kavşağı'na gelen Emrullah K, aracındaki silahla intihar etti. 

Zanlının cesedi, Keçiören Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

İstanbul Başakşehir 1. Kısım Mahallesi 4. Etap'taki sitede Emrullah K. ile eşi Nebahat K. arasında dün gece henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmıştı. Tartışma sırasında Emrullah K. sitenin bahçesinde eşinin başına ateş edip kaçmış, Nebahat K'nin hayatını kaybettiği belirlenmişti.

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