Selahattin Demirtaş 'şehit' demeden başsağlığı diledi! Acılarını yürekten paylaşıyorum

Tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş, Bitlis'teki helikopter kazasında şehit düşen 11 asker için "şehit" demeden başsağlığı mesajı yayınladı.

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Bitlis'in Tatvan ilçesinde askeri helikopter kazasında şehit olan biri korgeneral, biri albay, 3'ü yüzbaşı, 4'ü astsubay, ikisi uzman çavuş 11 askerimiz için tutuklu eski HDP Genel Başkanı Seyahattin Demirtaş'tan da taziye mesajı geldi.

Demirtaş'ın sosyal meda hesabından yapılan paylaşımda, "Bitlis'teki helikopter kazasında yaşamını yitiren askerlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar, ailelerine sabır diliyor, acılarını yürekten paylaşıyorum" denildi.