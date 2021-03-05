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Manisa'da traktörün altında kalan yaşlı adam itfaiye tarafından kurtarıldı

MANİSA'da devrilen traktörün altında kalan 81 yaşındaki sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

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Şehzadeler ilçesinde meydana gelen olayda, Ali Şah'ın (81) kullandığı 45 M 2476 plakalı traktör ile O.A. idaresindeki 45 M 5890 plakalı kamyonet, Karaoğlanlı Mahallesi'nde çarpıştı.  Sürücü Şah, çarpışmanın etkisiyle savrulan ve yol kenarındaki ağaca çarparak devrilen traktörün altında kaldı. Kamyonet sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

Ağaçla tekerleğin arasında sıkıştı
İhbar üzerine kaza yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, ağaçla traktörün tekerleği arasında sıkışan Şah'ı kurtarmak için yoğun çaba sarf etti. 

"Çay içmeye gel" diyerek moral verdi
İtfaiye ekibinin, yaralıya moral vermeye çalışması dikkati çekti. İtfaiye erlerinden Ahmet Sinan Alnar, elinden tuttuğu Şah'a, "Merak etme, seni buradan çıkaracağız. Sen sakin ol. Buradan çıktıktan sonra müfrezeye, yanımıza çay içmeye gel." diye seslendi.

Çabalar sonuç verdi: Durumu iyi
Devrilen traktör, zincir ve halatlarla bağlandığı iş makinesiyle kaldırılırken itfaiye ekipleri de aracın altındaki sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardı.  Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

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