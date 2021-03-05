Bitlis şehitlerine skandal sözler! Rezil fenomen Yonca Bıyıklıoğlu gözaltına alındı
TÜRKİYE şehitlerine ağlarken TikTok fenomeni Yonca Bıyıklıoğlu skandal küfürlerle Bitlis şehitlerine saygısızlık etti. Samsun'da anında gözaltına alındı.
Bitlis Tatvan ilçesinden gelen kara haber dün akşam yürekleri dağladı. Helikopter kazasıyla Türkiye 11 evladını kaybetti. Herkes şehitlerimize ağlarken TikTok isimli sosyal medya mecrasında rezil bir fenomen canlı yayın açıp arkadaşlarıyla eğlendi.
Canlı yayın sırasında gelen bir yorumda şehitlerin olduğu hatırlatılınca çılgına dönen Yonca Bıyıkoğlu, korkunç küfürler sayarak şehitlerimize saygısızlık etti.
"Hayat devam ediyor, ben eğlenmek zorundayım" diyen fenomen isim, ağza alınmayacak küfürleriyle şehit haberleriyle ilgilenmediğini ifade etti.
Yonca Bıyıkoğlu tutuklansın etiketinin açılmasıyla tepkilerin çığ gibi büyüyerek toplandığı platformlarda fenomen isim için ceza uygulanması talep edildi.