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HABER /  EKONOMİ

Son dakika Türkiye'nin 2020 yılı büyüme rakamları açıklandı!

TÜRKİYE ekonomisinin yıllık büyüme oranı son dakika açıklandı. Buna göre, Türkiye ekonomisi geçen yıl 1.8 oranında büyüdü... Ekonomi, salgın şartlarına rağmen son çeyrekte ise 5.9 büyüdü.

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Türkiye ekonomosi koronavirüs gölgesinde geçen geçtiğimiz yılı 1.8 büyüme oranıyla kapattı. Ekonomi son çeyrekte ise 5.9'lu büyük büyüme performansı gösterdi.

Koronavirüsün etkisi altında geçen 2020 yılının büyüme rakamları netleşti.

2020'de 1.8 oranında büyüdü
Üretim yöntemine göre dört dönem toplamıyla elde edilen yıllık GSYH, zincirlenmiş hacim endeksi olarak, 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 1,8 arttı.

Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 16,8 artarak 5 trilyon 47 milyar 909 milyon TL oldu.

Son çeyrek büyümesi yüzde 5.9 oldu
GSYH dördüncü çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak, 2020 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5,9 arttı.

Koronavirüs nedeniyle dünya genelinde birçok ülke ekonomik olarak gerilerken, Türkiye ve Çin büyümeyi başardı.

İşte ülkelerin büyüme oranları;

ABD eksi yüzde 3.5

Almanya eksi yüzde 4.9

İngiltere eksi yüzde 9.9

Fransa eksi yüzde 8.2

İtalya eksi yüzde 8.8

İspanya eksi yüzde 11

Hollanda eksi yüzde 3.8

Japonya eksi yüzde 4.8

Hindistan eksi yüzde 8

Çin yüzde 2.3

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