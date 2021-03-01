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İstanbul'da dijital para üretme vaadiyle milyonluk vurgunda yeni gelişme

İhlas Haber Ajansı

İSTANBUL'da dijital para üretme vaadiyle 328 kişiyi dolandıran şebekeye üyeleri adliyeye sevk edildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şirketin dijital para üretimi yaparak yüksek kazanç elde etme vaadi ile vatandaşlardan para topladığını, bu yöntem ile dolandırıcılık faaliyeti yürütüldüğünü belirledi. 37 kişilik şebekeye İstanbul merkezli 15 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Aranan 37 şüpheliden 27'si yakalanarak gözaltına alınırken, şebekenin bu yöntemle 1 milyon 270 bin 779 Euro, 12 bin Dolar ve 4 milyon 177 bin 374 lira haksız kazanç elde ettiği tespit edildi. 27 zanlı emniyetteki işlemlerin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Adreslerinde bulunamayan firari 10 şüphelinin yakalanması için operasyonların sürdüğü bildirildi.

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