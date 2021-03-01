Fenerbahçe'de Mesut Özil'den Erol Bulut'a şok tepki

Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 1-0 yendiği maçın 66.dakikasında oyundan alınan Mesut Özil, Erol Bulut'a trip attı.

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Spor Toto Süper Lig'de haftanın en kritik maçında Fenerbahçe, Trabzonspor'u deplasmanda 1-0 yendi; şampiyonluk yolunda kritik bir galibiyete imza attı. Sarı Lacivertliler'in tek sayısını Pelkas atarken; Trabzonspor'un yedi maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Erol Bulut'a pas vermedi

Sarı-Lacivertliler'in yıldız ismi Mesut Özil, Trabzonspor maçındaki performansıyla hayal kırıklığı yarattı. Teknik direktör Erol Bulut, 66. dakikada yıldız ismi oyundan çıkardı. Değişiklik tabelasında kendi numarasını gören Mesut Özil, sessiz sedasız kenara geldi. Bu durumdan memnun olmayan oyuncu, başını öne eğip kulübeye doğru giderken, teknik direktör Erol Bulut'a da pas vermedi.

Mesut Özil 66 dakikada neler yaptı?

Erol Bulut, oyuncusunun yanına giderek moral verdi. Mesut'un yerine ise oyuna Samatta dahil oldu. Mesut Özil 66 dakika sahada kaldığı Trabzonspor maçında 22 pas ve 13 top kaybı yaptı. Yıldız oyuncunun 5 ortası isabet bulmazken yalnızca 1 şut attı. Mesut Özil 66 dakikada girdiği 2 ikili mücadeleyi de kaybetti.

Takımına destek verdi

Oyundan çıktığında sinirlenen Mesut, tribüne gidince ise takımına destek verdi. Erol Bulut ile Mesut Özil galibiyet sonrasında birbirlerine sarılıp 'sorun yok' mesajı verdi.